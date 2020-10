Cultura e spettacolo



Al via la XVI edizione di LuBeC al Real Collegio

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:30

di chiara grassini

Torna la XVI edizione di LuBeC, Lucca Beni Culturali, l'incontro internazionale dedicato al mondo della cultura, della tecnologia e del turismo al Real Collegio l'8 e il 9 ottobre. Nella tarda mattinata è stato presentato il programma della manifestazione presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dove sono intervenuti Francesca Velani, vicepresidente LuBeC, Gaetano Scognamiglio, presidente Promo P.A Fondazione, il sindaco Alessandro Tambellini, Rodolfo Pasquini di Lucca Promos, il dottor Giuseppe Bartelloni della Banca del Monte e Lucia Corrieri Puliti, vicepresidente Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

La manifestazione focalizzerà l'attenzione sulle potenzialità del welfare culturale con l'obiettivo di promuovere il benessere individuale oltre a prevedere 25 laboratori tra workshop, interviste e convegni rivolti principalmente alla formazione degli operatori culturali. Nel corso dell'evento si andranno ad individuare otto aree tematiche. La prima il rapporto fra pubblico e privato, la seconda la sostenibilità sociale per poi continuare con la valorizzazione del patrimonio per il rilancio del turismo, il rapporto tra arte e salute, l'innovazione dei musei, la riforma del codice dello spettacolo, il volontariato e la valorizzazione dei beni culturali e infine la cultura mediterranea come elemento di identità e apertura verso l' altro.



In programma anche il LuBeC 2020, un importante riconoscimento assegnato a una personalità che nel corso dell'anno si è distinta nel settore dei Beni Culturali. Significativi saranno anche il concorso Art bonus 2019-2020 e il seminario di formazione online incentrato sulla comunicazione.



Insomma, tanti gli eventi, ricco il programma e molteplici i partner di questa edizione. Hanno contribuito la Regione Toscana, Lucca Promos, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Banca del Monte e Comune di Lucca.

Ripartiamo con la cultura, ripartiamo per la cultura è il titolo di questa XVI edizione. Che cosa significa? A spiegarlo è stato Gaetano Scognamiglio: "E legato a una necessità di riconoscere alla cultura il sostegno che ci ha dato in questo periodo di lockdown e capire il bilancio delle attività culturali".



Francesca Velani ha ricordato che nel Real Collegio saranno presenti circa 180 persone e che i relatori che parteciperanno all' apertura rappresentano già un gruppo importante che si incontrano e si confrontano.

Il sindaco ha invece definito l'organizzazione di questo evento come un "qualcosa di eroico" ribadendo l'importanza della cultura nella città di Lucca e che l'edizione 2020 è da considerarsi "uno dei momenti più interessanti dove si può discutere in modo da poter modulare le attività culturali negli anni a venire".

"Si parla di welfare culturale e di utilizzo di tecnologie - ha detto Lucia Corrieri Puliti -. Questi due elementi sono aspetti molto moderni che sono fondamentali per un rilancio della cultura e per ripartire con il piede giusto e includere tutti".



La parola è passata poi a Rodolfo Pasquini di Lucca Promos. "Come Camera di Commercio abbiamo lanciato il brand che si chiama The Land of Giacomo Puccini per promuovere il territorio. Credo che sia stata una delle attività principali di questi ultimi anni di promozione effettiva- ha sottolineato Pasquini.

Stando alle parole di Giuseppe Bartelloni della Banca del Monte, è molto importante un tema di attualità, ovvero la nuova tendenza sulla residenzialità. "Da LuBe.C potrebbe emergere un messaggio su cui la pubblica amministrazione dovrebbe puntare perchè è proprio qui che si crea grande investimento".