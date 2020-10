Alessandro Bianchi in San Martino giovedi 8 ottobre alle 21

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 6 ottobre 2020, 17:01

Cresce l'attesa per l'Open Day dell'Accademia di Musica La Rondine: l'appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 16,30 alla sede dell'Accademia, in via del Ponte Guasperini n. 103

martedì, 6 ottobre 2020, 11:59

Domani, mercoledì 7 ottobre, alle 19, nuovo appuntamento con i talenti dell'Istituto superiori di studi musicali "L. Boccherini". Un appuntamento tutto dedicato al pianoforte, con il vincitore della borsa di studio "Rotary Club Lucca", Alessio Ciprietti

lunedì, 5 ottobre 2020, 16:27

Giovedì 8 ottobre riparte la nuova stagione del Circolo del Cinema di Lucca. Al Cinema Centrale inizia il programma così come si presentava a metà marzo per la chiusura Covid-19. Sarà l’occasione per ripartire e per riprendere le proiezioni in piena sicurezza.

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:30

Torna la XVI edizione di LuBeC, Lucca Beni Culturali, l'incontro internazionale dedicato al mondo della cultura, della tecnologia e del turismo al Real Collegio l'8 e il 9 ottobre

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:26

L’incontro, che fa parte del ciclo “I giovedì del restauro” curato dalla storica dell’arte Annamaria Ducci, sarà dedicata alla terracotta policroma dell’Arcangelo Gabriele della pieve di San Gennaro e al suo restauro

domenica, 4 ottobre 2020, 12:45

"Boy Meets Gun" si aggiudica due riconoscimenti: i premi della giuria popolare e della giuria universitaria. Si aggiudica il premio di Lucca 48, il cortometraggio "ventiseisettembre2020" del team I Beati Poli