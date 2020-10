Cultura e spettacolo



Alla Jam Academy Lucca incontro gratuito del corso online per diventare dj

mercoledì, 21 ottobre 2020, 11:29

Alla Jam Academy al via il corso on line per diventare DJ. Sono aperte le iscrizioni al primo incontro gratuito del corso, sabato 24 ottobre 2020 alle 11, per imparare a scretchare i dischi.

Il corso, strutturato in primo e secondo livello dopo il successo della prima edizione, è rivolto a tutti gli aspiranti Dj e a coloro che vogliono perfezionare la propria tecnica. Agli amanti della musica techno, trap, trip hop, ambient, edm, idm, house, dub, hip hop il corso può fornire le conoscenze e le competenze per trasformare la passione in un lavoro o semplicemente per accrescere il bagaglio di conoscenze.

Il docente, il Dj Luca Maffei (in foto), condurrà i partecipanti nel mondo del missaggio di brani utilizzando giradischi, CD player e mixer con un occhio di riguardo all'approfondimento della conoscenza ed uso dei software che intervengono in tale processo, come Rekordbox e Traktor. Il corso ha una durata di 2 mesi per il primo livello e di un mese per il secondo livello, le lezioni si svolgeranno in modalità online con esercitazioni pratiche in aula in date e orari definiti direttamente con la classe di studio.

Il programma prevede i seguenti argomenti: storia e origine della figura del disc-jockey: concetti base; introduzione allʼattività del DJing; elenco e spiegazione teorica e pratica dei componenti indispensabili per una consolle minima per dj e relativo cablaggio; la cuffia e lʼuso del preascolto; musica: analisi della metrica, i bpm, il pitch shift; concetto di tempo e ritmo, bpm; la struttura di un brano musicale, metrica; setup consolle: tipologie, supporti, standard professionali; introduzione al digital Djing con Rekordbox e Traktor Pro 2; tecniche di mixing: sincronizzazione (beatmatching), pitch control, cue point; equalizzazione, frequenze e basi dellʼeffettistica (Echo, Delay, Loop); funzioni avanzate sui player (multicue, hotcue, loop); lo scratch: tecniche ed esercizi; preparazione del primo Dj set; la legislazione per Dj, SIAE e fiscalità generale.

Sabato 24 ottobre dalle 11 alle 12 il primo incontro, gratuito e aperto a tutti, presenterà il programma, il docente e le modalità di svolgimento.

Per prenotarsi: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it.