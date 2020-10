Cultura e spettacolo



Alla libreria Ubik l'artista Maria Guida consegna le stampe acquistate dai lucchesi

giovedì, 22 ottobre 2020, 15:38

di chiara grassini

Questa mattina presso la libreria Ubik di via Fillungo sono state consegnate le stampe dell'artista Maria Guida ai cittadini lucchesi che hanno acquistato le opere della pittrice il cui ricavato è andato a favore dell'azienda Asl Toscana Nord Ovest.

Era presente anche la dottoressa Irene Cavasini, medico del 118 della medesima Azienda Sanitaria Locale.

"Sono lieta chiaramente del risultato ottenuto perché nessuno di noi credeva di poter vendere più di 100 stampe in così pochi giorni - ha commentato - I lucchesi anche in questa occasione hanno dimostrato di avere un grande cuore e la loro risposta è stata un'approvazione nei confronti dell' iniziativa messa in campo ma soprattutto l'abbiamo percepita come un grande abbraccio di riconoscenza!!".

Dato il successo della proposta abbiamo chiesto alla dottoressa Cavasini se pensa di organizzare un evento simile i futuro. "No, non credo. Ma non è mai detto" ha risposto telegrafica.

Maria Guida, che ha uno studio in via di Poggio 13, ha, poi, detto: "Io e Irene ci siamo messe d'accordo per fare questa vendita online in maniera che il devoluto fosse destinato al 118. Le persone hanno risposto in modo attivo e bene all'iniziativa. Sono state vendute 107 stampe e il ricavatosi aggira attorno ai 2670 euro."

Che cosa ne pensa la titolare della Ubik Gina Truglio della consegna delle stampe? "Durante il lockdown sono stata contattata diverse volte dalla dottoressa Cavasini che mi chiedeva collaborazione per la ricerca di persone o associazioni che potessero aiutare il reparto di emergenza e anche il Pronto Soccorso di Castelnuovo. Era instancabile e determinata e tutti accettavano con piacere nonostante le preoccupazioni. C'è stata tanta voglia di dare e di aiutare. Quando mi ha parlato di Maria sono rimasta senza parole perché è generosa, senza indugi e con tanto infinito altruismo. In questo momento sono doti preziose e non scontate."

La consegna delle stampe proseguirà anche nel pomeriggio dalle 17 alle 19 sempre alla libreria Ubik.