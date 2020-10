Cultura e spettacolo



“Alla mia piccola Sama” al Circolo del Cinema

mercoledì, 14 ottobre 2020, 13:01

Il Circolo del Cinema di Lucca prosegue la programmazione con un film in prima visione al Cinema Centrale.

Giovedì 15 ottobre alle ore 21.30 verrà presentato in prima visione esclusiva “Alla mia piccola Sama” di Waad Al-Khateab e Edward Watts. La storia strabiliante di una straordinaria, giovanissima regista siriana la 26enne Waad al-Kateab, che ha ideato, progettato, ripreso e filmato la sua vita in Aleppo, da ribelle, durante i 5 anni di rivolta siriana. Cinque anni durante i quali Waad si innamora, si sposa e partorisce la sua prima figlia, Sama, mentre il conflitto si fa sempre più terribile in città. Un film, candidato all’Oscar, unico, imperdibile.

Il film sarà presentato in versione originale con i sottotitoli in italiano.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.