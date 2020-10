Aperitivo con reading e musiche ispirato a Philip K. Dick

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:47

Dopo il successo del singolo di debutto "Tempesta" pubblicato lo scorso aprile, è uscito in queste ore il nuovo singolo di Dominic "I'm Afraid", secondo estratto dall'album "Tempesta", in uscita entro la fine dell'anno

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:06

Sabato 17 e domenica 18 ottobre all'Agorà 26 espositori specializzati provenienti da tutta Italia, fra profumo di volumi, bellezza, cimeli e storie e personaggi del passato

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:14

Molte anche le aperture straordinarie diurne e serali in programma nell’ambito del piano di valorizzazione del patrimonio museale della Direzione regionale. Tutte le aperture e le visite si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19 indicate in dettaglio sulle pagine dei musei

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:08

Sabato 17 ottobre alle ore 21 nel Duomo di San Martino di Lucca, il coro giovanile di A.LI.VE. diretto dal Maestro Paolo Facincani e accompagnato all’organo dal Maestro Paolo Pachera si esibirà in concerto

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:26

Venerdì 16 ottobre apre la mostra di Ramón Cotarelo Crego che non era stata inaugurata a causa del lockdown. Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca opere inedite dedicate alla città. Domenica 18 la prima visita guidata con l'artista. Ingresso libero

mercoledì, 14 ottobre 2020, 13:36

La Biblioteca civica di Lucca porta il nome di Agorà, il centro della vita delle città greche, un luogo di relazioni interpersonali dove si incontravano e intrecciavano idee, visioni e storie. La nuova identità visiva nasce da qui, con l'intenzione di costruire uno "spazio" visivo in grado di mutare, modificarsi...