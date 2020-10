Apertura straordinaria nei fine settimana per la mostra Manifattura Chini

Altri articoli in Cultura e spettacolo

Protagonisti di questa esposizione sono le figure di due artisti principalmente attivi a Milano e a Firenze tra gli anni Sessanta e Ottanta. Si tratta di Cioni Carpi (Milano 1923-2011) e di Gianni Melotti (Firenze 1953), che è intervenuto nel corso della conferenza

Sabato 3 ottobre alle ore 10 sala conferenze Villa Bottini "Occasioni Tobiniane" in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino. Premio Mario Tobino XIV edizione. Vengono premiati gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della provincia di Lucca

Reinventare il linguaggio attraverso un codice del tutto personale che risponde a esigenze estetiche ed emozionali più che funzionali. È in fondo questo il gioco “serio” che gli artisti Marco Angelini e Andrea Pinchi si divertono ad affrontare nella bi-personale dal titolo “La tensione astratta dei segni”, a cura di...

Dopo il successo delle visite guidate estive del venerdì, che hanno visto il tutto esaurito per tutte le date, è già pronta una nuova programmazione per il mese di ottobre organizzate dall'ufficio turismo in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Turislucca, La Giunchiglia, Lucca Info e Guide

Alle 21.30 la cerimonia di premiazione dei concorsi internazionali alla presenza della giuria Claudio Giovannesi, Anita Kravos, Daniele Ciprì, Massimo Gaudioso, Roberta Mastromichele

Il regista polacco presenta la prima italiana del suo film "Valley of the Gods" con John Malkovich. Week-end di cinema a Lucca con Sandra Milo per l'omaggio a Fellini e Thomas Vinterberg, grande cineasta europeo