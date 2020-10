Dalla corte di Re Sole ai ritmi del Venezuela, ai Servi l'orchestra Animando

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 22 ottobre 2020, 09:35

Nel prossimo week end la Cluster propone due appuntamenti di grosso prestigio con la musica contemporanea, con i quali conclude il Cluster Music Festival 2020

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:20

Giovedì 22 ottobre alle ore 21.15 verrà presentato il film La Ragazza D’autunno di Kantemir Balagov. Autunno 1945, in una Leningrado devastata dal lungo assedio nazista, due ragazze cementano un profondo legame

mercoledì, 21 ottobre 2020, 11:29

Alla Jam Academy al via il corso on line per diventare DJ. Sono aperte le iscrizioni al primo incontro gratuito del corso, sabato 24 ottobre 2020 alle 11, per imparare a scretchare i dischi

mercoledì, 21 ottobre 2020, 11:19

Serata speciale allo Sky Stone & Songs, il 22 ottobre, a partire dalle 21, interamente dedicata a Bruce Springsteen e al suo nuovo album 'Letter to You'

martedì, 20 ottobre 2020, 19:32

Le storie belle, quelle che si raccontano con entusiasmo e vicinanza, di solito hanno come protagonista una persona o un gruppo di persone altrettanto belle, generose, altruiste e desiderose di fare del bene, in qualunque direzione questo bene venga indirizzato

martedì, 20 ottobre 2020, 13:31

In seguito alle nuove norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre, la Fondazione Ragghianti annuncia la sospensione del programma dei cicli di conferenze dei "Giovedì del restauro" e delle "Lectiones magistrales", fino a ulteriori disposizioni