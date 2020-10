Domani seconda giornata di Carta d'Epoca all'Agorà

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 17 ottobre 2020, 10:28

Il concerto fa parte del progetto del ‘700 musicale a Lucca ed è dedicato a Bach e a Liszt. Si svolgerà con piena osservazione delle vigenti norme di sicurezza e nel rispetto delle distanze

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:24

Proclamate alla Scuola IMT Lucca le idee d'impresa vincenti che parteciperanno al "Premio Nazionale per l'Innovazione" in programma tra novembre e dicembre all'Università di Bologna

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:50

È un progetto ideato dall’attrice Caterina Paolinelli, quello che domenica 18 ottobre alle 18,30, apre una nuova stagione di eventi artistici e letterari per la domenica pomeriggio a LuccaLibri Libreria caffè letterario

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:47

Dopo il successo del singolo di debutto "Tempesta" pubblicato lo scorso aprile, è uscito in queste ore il nuovo singolo di Dominic "I'm Afraid", secondo estratto dall'album "Tempesta", in uscita entro la fine dell'anno

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:06

Sabato 17 e domenica 18 ottobre all'Agorà 26 espositori specializzati provenienti da tutta Italia, fra profumo di volumi, bellezza, cimeli e storie e personaggi del passato

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:14

Molte anche le aperture straordinarie diurne e serali in programma nell’ambito del piano di valorizzazione del patrimonio museale della Direzione regionale. Tutte le aperture e le visite si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19 indicate in dettaglio sulle pagine dei musei