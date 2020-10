Fine settimana di presentazioni alla Libreria Ubik

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 9 ottobre 2020, 19:46

Il console greco a Firenze Pegy Petrakakou (seconda da destra) è stata oggi in visita a Lucca per assistere alla prova generale de L’amante puro, lo spettacolo per la regia del greco Aris Laskos che debutterà domani (sabato 1’ ottobre alle ore 21, con repliche domenica 11 ottobre alle ore...

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:47

“Ripartiamo con la cultura, ripartiamo per la cultura!”, questo il titolo della due-giorni organizzata da Fondazione Promo PA, arricchita da sessioni plenarie, dibattiti, seminari, partecipati dal vivo e a distanza in streaming e in webinar , per garantire la più ampia accessibilità e sicurezza al pubblico

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:19

Impronte, matrici di gemme incise, placchette e medaglie. Un repertorio eccezionale in una doppia mostra dal titolo “La memoria del bello” che dal 10 ottobre 2020 al 31 maggio 2021 si svolgerà nel Museo della Zecca di Lucca e nel ‘Museino’ retrostante la Chiesa di San Francesco

venerdì, 9 ottobre 2020, 12:36

Antonella Berti vive a Lucca, ha raccontato il suo percorso ed ha invitato le amiche a fare la stessa cosa. Scrivere come terapia e per dare informazione

venerdì, 9 ottobre 2020, 11:41

Domenica 11 ottobre, alle ore 17.30, l'associazione musicale Sui Passi di Puccini organizza un nuovo concerto nella chiesa di San Jacopo Apostolo a S. Macario in Piano

venerdì, 9 ottobre 2020, 09:43

LuBec 2020 ha aperto i battenti a Lucca, al Real Collegio: fra l’8 e il 9 ottobre protagonista è la cultura, al centro di un dibattito che vede la nostra società profondamente e velocemente trasformata a causa della pandemia