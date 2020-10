Cultura e spettacolo



I Lucchesi nel Mondo a Lucca e a Rosario per promuovere il nostro territorio e il brand The lands of Giacomo Puccini

lunedì, 19 ottobre 2020, 13:32

Continua l’impegno dell’Associazione Lucchesi nel Mondo per la promozione territorio lucchese nel segno del brand “The lands of Giacomo Puccini”.

Lo scorso sabato presso il ristorante Il Molin della Volpe, unitamente all’Accademia della zuppa lucchese di magro, si è svolto l’incontro “Puccini a Tavola”. La Presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria del Bianco, dopo il saluto di Dante Giuntini, ha illustrato alcuni aspetti legati alla vista di Puccini attraverso la lettura di numerose epistole indirizzate alla madre, alla sorella Ramelde, al fratello Michele, all’amico Caselli ed all’editore Giulio Ricordi, materiale individuato con la collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini. I legami familiari e di amicizia, l’apprezzamento per la buona tavola, le rime ironiche con cui Puccini dipinge il famoso locale dell’amico Caselli, hanno tratteggiato la figura di un uomo la cui vicenda anche artistica era iniziata con gli stenti della vita milanese e con le preoccupazioni per le prime opere che a fatica venivano rappresentate. Una vicenda raccontata lasciando a lui stesso la parola.. come fosse stato a tavola con gli altri commensali ritrovatisi al Molin della Volpe. La mattina è poi proseguita con la degustazione dei cibi amati dal compositori e quindi spesso presenti sulla sua tavola.

Quasi in contemporanea a Rosario, in Argentina, grazie al locale circolo lucchese/toscano, guidato da Lucas del Chierico, la radio del Comites ha mandato in onda un’intera trasmissione dedicata a Puccini ed alla Turandot. La trasmissione, che è stata molto seguita, ha avuto un diffuso, positivo riscontro tra il pubblico, tanto che sono già stati presi contatti per organizzare a breve altre trasmissioni dedicate al nostro territorio ed in particolare alla promozione della campagna The lands of Giacomo Puccini, promossa da Lucca Promos/Camera di Commercio di Lucca e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca