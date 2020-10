"I segreti dello zerbino" presentato oggi alla Ubik

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 10 ottobre 2020, 19:35

Si intitola "La memoria del bello" la nuova mostra inaugurata questo pomeriggio presso la casermetta di San Donato dove ha sede il Museo della Zecca

sabato, 10 ottobre 2020, 12:49

Alla casermetta di San Pietro è stata inaugurata la mostra "Cinquant'anni della nostra storia" per celebrare - come evoca il titolo dell'esposizione - le attività della Compagnia dei Balestrieri che ha sede nell'omonimo baluardo

sabato, 10 ottobre 2020, 10:30

Il nuovo appuntamento per la presentazione dei corsi e dell'offerta didattica complessiva per il 2020/2021 è previsto per sabato 17 ottobre alle 16,30 alla sede dell'Accademia, in via del Ponte Guasperini n. 103

sabato, 10 ottobre 2020, 10:25

Nell'ambito di LuBec 2020, oltre alle numerose conferenze tematiche, è stato data grande rilevanza alla progettualità, con un workshop che si è svolto al Real Collegio di Lucca

venerdì, 9 ottobre 2020, 19:46

Il console greco a Firenze Pegy Petrakakou (seconda da destra) è stata oggi in visita a Lucca per assistere alla prova generale de L’amante puro, lo spettacolo per la regia del greco Aris Laskos che debutterà domani (sabato 1’ ottobre alle ore 21, con repliche domenica 11 ottobre alle ore...

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:50

Fine settimana di presentazioni alla libreria Ubik di Lucca che riprende il ciclo d'incontri nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, infatti ogni evento sarà su prenotazione al numero tel 0583/998041, per un massimo di 25 persone