Cultura e spettacolo



Il console greco Pegy Petrakakou a Lucca per salutare la compagnia de "L'amante puro"

venerdì, 9 ottobre 2020, 19:46

Il console greco a Firenze Pegy Petrakakou (seconda da destra) è stata oggi in visita a Lucca per assistere alla prova generale de L’amante puro, lo spettacolo per la regia del greco Aris Laskos che debutterà domani (sabato 1’ ottobre alle ore 21, con repliche domenica 11 ottobre alle ore 18 e alle ore 21) in prima nazionale al Teatro San Girolamo. Nella foto, Petrakakou posa con la Compagnia e con David Plante, l’autore del romanzo dal quale è tratta la pièce teatrale.