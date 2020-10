Isabella Tobino ospite di Petrarca su Rai Tre

Altri articoli in Cultura e spettacolo

C’è voglia di cultura, di conoscere e approfondire. Il grande successo del programma di visite guidate gratuite promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’Oratorio degli Angeli Custodi e nella Chiesa di San Francesco ha indotto l’Ente di San Micheletto a prorogare il servizio anche al mese di novembre

Il direttore Schmidt: "importante aggiunta alla collezione degli autoritratti della Galleria". Presentato oggi a Lucca, nell'ambito di Lucca Comics and Games, uno dei più recenti acquisti effettuati dalle Gallerie degli Uffizi, l'autoritratto giovanile del pittore settecentesco Bernardino Nocchi (Lucca 1741 – Roma 1812)

Lorenzo Micale, in arte Das Gas, pubblica oggi il suo nuovo lavoro 'Sad', otto tracce in cui, per la prima volta, mette in primo piano se stesso e la sua visione della vita, crescendo anche musicalmente

Viator, il maggiore rivenditore online nel mondo di biglietti per attrazioni, spettacoli ed attività museali, conferma anche per il 2020 al Puccini e la sua Lucca Festival il certificato di eccellenza per l'alta qualità del prodotto offerto

S’intitola “La sollevazione degli Straccioni. Lucca 1531. Politica e mercato” (Salerno Editrice) il nuovo libro del professor Renzo Sabbatini, che l’autore ha consegnato al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini insieme con il consigliere comunale Daniele Bianucci

Sono rinviate le Conversazioni in San Francesco 2020. Una decisione obbligata per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, organizzatrice della rassegna