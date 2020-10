Cultura e spettacolo



“La Ragazza D’Autunno” al Circolo del Cinema

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:20

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale.

Giovedì 22 ottobre alle ore 21.15 verrà presentato il film La Ragazza D’autunno di Kantemir Balagov. Autunno 1945, in una Leningrado devastata dal lungo assedio nazista, due ragazze cementano un profondo legame. Un evento tragico spazzerà ogni forma di equilibrio. Realizzato dal giovanissimo regista russo Kantemir Balagov, appena 27enne, è un film commovente, travolgente e sconvolgente. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.