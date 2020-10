L’avventura dell’arte nuova anni '60-'80 Cioni Carpi e Gianni Melotti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 23 ottobre 2020, 16:23

Al Teatro del Giglio va in scena Lucrezia forever! nuovo progetto di Graphic Novel Theater, co-produzione Teatro del Giglio e Lucca Crea nell'ambito del programma di Lucca Comics & Games edizione ChanGes

venerdì, 23 ottobre 2020, 11:30

Nel rispetto delle norme anti covid, riprendono con cadenza mensile le visite dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La prima è in programma sabato 31 ottobre

venerdì, 23 ottobre 2020, 11:29

Il Puccini Museum ha aderito alla seconda edizione del World Opera Day 2020, l'iniziativa promossa da Opera Europa – l'associazione che riunisce oltre 200 teatri e festival di 43 paesi – insieme a Opera America e Ópera Latinoamérica con l'obiettivo di celebrare in tutto il mondo l'Opera lirica

giovedì, 22 ottobre 2020, 15:38

Questa mattina presso la libreria Ubik di via Fillungo sono state consegnate le stampe dell'artista Maria Guida ai cittadini lucchesi che hanno acquistato le opere della pittrice il cui ricavato è andato a favore dell'azienda Asl Toscana Nord Ovest

giovedì, 22 ottobre 2020, 11:08

Sarà la danza il filo conduttore dell'ultimo concerto che Animando propone per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca. Sabato (24 ottobre) alle 21 nella chiesa di Santa Maria dei Servi risuoneranno le atmosfere della corte del Re Sole

giovedì, 22 ottobre 2020, 09:35

Nel prossimo week end la Cluster propone due appuntamenti di grosso prestigio con la musica contemporanea, con i quali conclude il Cluster Music Festival 2020