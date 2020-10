LuccAutori il programma di domenica: Carlo Cottarelli, incontro via Skype

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 3 ottobre 2020, 14:00

Due documentari, due storie di migrazioni, dalla Toscana in America, ricostruite e raccontate al Lucca Film Festival e Europa Cinema, domani, 4 ottobre, in programma all'ultima giornata del festival al cinema Centrale alle 15

sabato, 3 ottobre 2020, 10:24

Dopo il grande successo dell'incontro con Fabrizio Plessi si conclude domenica 4 ottobre, presso Palazzo delle Esposizioni, la Quinta edizione di Over The Real - Festival Internazionale di Videoarte, in co-produzione ed all'interno del programma del Lucca Film Festival - Europa Cinema

sabato, 3 ottobre 2020, 09:58

Sarà il regista danese Thomas Vinterberg, la star del cinema internazionale, ospite dell'ultima giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, domenica 4 ottobre, al cinema Centrale con un doppio appuntamento

sabato, 3 ottobre 2020, 09:04

In occasione della Domenica di Carta 2020, iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Archivio di Stato di Lucca propone una esposizione dedicata al pittore e architetto lucchese Giuseppe Lunardi

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:09

Protagonisti di questa esposizione sono le figure di due artisti principalmente attivi a Milano e a Firenze tra gli anni Sessanta e Ottanta. Si tratta di Cioni Carpi (Milano 1923-2011) e di Gianni Melotti (Firenze 1953), che è intervenuto nel corso della conferenza

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:49

Sabato 3 ottobre alle ore 10 sala conferenze Villa Bottini "Occasioni Tobiniane" in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino. Premio Mario Tobino XIV edizione. Vengono premiati gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della provincia di Lucca