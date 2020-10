LuccAutori, il programma di sabato

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:09

Protagonisti di questa esposizione sono le figure di due artisti principalmente attivi a Milano e a Firenze tra gli anni Sessanta e Ottanta. Si tratta di Cioni Carpi (Milano 1923-2011) e di Gianni Melotti (Firenze 1953), che è intervenuto nel corso della conferenza

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:02

Aperture straordinarie nei fine settimana, a partire da domani sabato 3 ottobre 2020, per la mostra "Manifattura Chini. Opere inedite dalla Collezione Marianna Mordini" al Palazzo delle Esposizioni di Lucca

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:29

Reinventare il linguaggio attraverso un codice del tutto personale che risponde a esigenze estetiche ed emozionali più che funzionali. È in fondo questo il gioco “serio” che gli artisti Marco Angelini e Andrea Pinchi si divertono ad affrontare nella bi-personale dal titolo “La tensione astratta dei segni”, a cura di...

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:40

Dopo il successo delle visite guidate estive del venerdì, che hanno visto il tutto esaurito per tutte le date, è già pronta una nuova programmazione per il mese di ottobre organizzate dall'ufficio turismo in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Turislucca, La Giunchiglia, Lucca Info e Guide

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:51

Alle 21.30 la cerimonia di premiazione dei concorsi internazionali alla presenza della giuria Claudio Giovannesi, Anita Kravos, Daniele Ciprì, Massimo Gaudioso, Roberta Mastromichele

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:51

Il regista polacco presenta la prima italiana del suo film "Valley of the Gods" con John Malkovich. Week-end di cinema a Lucca con Sandra Milo per l'omaggio a Fellini e Thomas Vinterberg, grande cineasta europeo