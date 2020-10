Cultura e spettacolo



Nell'Auditorium del Boccherini un concerto in memoria del maestro Morricone

mercoledì, 14 ottobre 2020, 12:55

E' in programma sabato prossimo 17 ottobre alle 17, all'interno dell'auditorium dell'istituto Boccherini, un concerto in ricordo di Ennio Morricone dal titolo "Sulle tracce del Maestro". L'evento è organizzato da 50 & Più Associazione e Università 50 & Più ed è un omaggio al grande compositore scomparso lo scorso 6 luglio, che proprio a Lucca ha tenuto – il 29 giugno 2019 – l'ultimo "live" della sua straordinaria carriera nell'ambito del Lucca Summer Festival.



L'evento di sabato prossimo sarà diretto dal maestro Ludovico Fulci, che con Morricone ha collaborato per circa 15 anni, e vedrà la partecipazione del quartetto d'archi della classe di quartetto del professor Paolo Ardinghi. Chiara Mura - primo violino; Federico Guido Ricci - secondo violino; Niccolò Corsaro – viola; Leonardo Giovannini – violoncello; Bianca Barsanti - voce soprano. Il programma del concerto ripercorrerà la straordinaria carriera di Morricone e alcune delle sue più celebri musiche che hanno fatto da colonna sonora a film di enorme successo come ad esempio "C'era una volta il West".



Lo spettacolo si svolgerà naturalmente nel pieno rispetto delle normative anti covid. "In una fase storica difficile – affermano il presidente di 50 & Più Associazione Antonio Fanucchi e della responsabile di 50 & Più Università Rosa Conte – intendiamo lanciare un segnale culturale di speranza. fiducia e ripartenza. Questo evento, con il quale intendiamo omaggiare una figura artistica di straordinario valore e molto legata a Lucca, rappresenterà anche l'inizio delle attività culturali 2020/21 della nostra Università".