Cultura e spettacolo



Arte e solidarietà contro il Covid-19: quando la pittura si mette al servizio del bene comune

martedì, 20 ottobre 2020, 19:32

Le storie belle, quelle che si raccontano con entusiasmo e vicinanza, di solito hanno come protagonista una persona o un gruppo di persone altrettanto belle, generose, altruiste e desiderose di fare del bene, in qualunque direzione questo bene venga indirizzato. È questo il caso della storia che vede protagoniste tre donne, la pittrice Maria Guida, la dottoressa del 118 di Lucca Irene Cavasini e la responsabile del 118 Maria Grazia Lencioni che, durante i momenti più difficili della pandemia, si sono unite per avviare una raccolta fondi, tramite la vendita di alcune stampe dell’artista, il cui ricavato è stato destinato all’USL Toscana nord ovest.

Questa mattina, alla libreria Ubik di via Fillungo, le tre protagoniste e il dottor Luigi Rossi, responsabile dei servizi territoriali, hanno presentato l’iniziativa e annunciato che questo giovedì (22 ottobre), dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, saranno alla libreria Ubik per consegnare le stampe alle persone che le hanno acquistate e ringraziarle per quel piccolo ma importante gesto che permetterà di aiutare molte persone.

“Durante i periodi più duri della pandemia – ha raccontato Guida – mi sentivo impotente e volevo trovare il modo di dare un contributo che mi permettesse di fare la mia parte. Con l’emergenza tutte le mie mostre erano state annullate e ho pensato di utilizzare proprio le stampe pronte per andare in mostra per avviare una raccolta fondi. Così ho contattato la dottoressa Cavasini, conosciuta casualmente tempo fa in seguito ad una mia chiamata al 118, e insieme abbiamo dato forma a questa idea trovando una grande risposta da parte delle persone”.

Coloro che volevano partecipare potevano acquistare i disegni tramite lo shop presente sul sito web dell’artista (www.mariaguida.it). Le stampe vendute – 107 in tutto – hanno permesso di raccogliere 2.675 euro con i quali è stato possibile acquistare camici, mascherine e una sonda ecografica multifunzionale collegata ad un apposito tablet fondamentale – come hanno spiegato le dottoresse – per compiere ecografie toraciche e fare una prima valutazione dell’estensione del danno polmonare: “Gli ecografi – hanno chiarito – sono il primo strumento diagnostico per il Covid-19 perché sono portatili e, oltre a permettere di attuare una metodica facilmente replicabile, consentono valutazioni rapide”.

Si tratta di una bel racconto, fatto di generosità, solidarietà, lavoro di squadra tutto al femminile e lotta contro un nemico invisibile, inserito in una battaglia molto più grande che – purtroppo – riguarda ognuno di noi.