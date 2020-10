Cultura e spettacolo



Nuove aperture per i musei nazionali di Lucca

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:14

Domenica 18 ottobre i Musei nazionali di Lucca saranno aperti al pubblico dalle 8.00 alle 19.30.

La Direzione regionale Musei della Toscana ha infatti ampliato gli orari di apertura dei Musei nazionali di Lucca, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca erogato nell’ambito delle opportunità concesse dallo strumento ART BONUS, con il quale ha preso vita il progetto La fruizione ampliata: attività di comunicazione e didattica dei musei nazionali di Lucca: Palazzo Mansi e Villa Guinigi. Il Museo di Villa Guinigi e il Museo di Palazzo Mansi saranno aperti oltre al consueto orario pomeridiano (12.00-19.30) anche la prima e la terza domenica del mese dalle 8.00 alle 19.30, il martedì e il giovedì mattina dalle 8.00 alle 12.00 e in occasioni delle principali festività del 2020 e dei primi nove mesi del 2021, con personale specializzato e qualificato che supporterà, nelle attività di accoglienza e vigilanza, il personale interno.

Molte anche le aperture straordinarie diurne e serali in programma nell’ambito del piano di valorizzazione del patrimonio museale della Direzione regionale. Tutte le aperture e le visite si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19 indicate in dettaglio sulle pagine dei musei.

Nuovi orari di apertura

1° e 3° domenica del mese dalle 8.00 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.00)

martedì e giovedì 8.00-19.30 (ultimo ingresso 18.00)

mercoledì-venerdì-sabato 12.00-19.30 (ultimo ingresso 18.00)

APERTURE STRAORDINARIE

Sabato 31 ottobre e sabato 14 novembre apertura serale 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30)

Lunedì 30 novembre e 07 dicembre apertura pomeridiana 15.00-19.00 (ultimo ingresso 18.00)

8 e 26 dicembre 2020, 4 e 5 aprile (Pasqua e Pasquetta) 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e 13 settembre 2021 orario continuato dalle 8.00 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.00)

MUSEO NAZIONALE DI VILLA GUINIGI

Potranno accedere al Museo massimo 12 persone contemporaneamente con prenotazione obbligatoria dal lunedì al sabato tel. 0583.496033.

biglietto intero € 4.00 - ridotto € 2.00

biglietto cumulativo col Museo nazionale di Palazzo Mansi intero € 6.50 – ridotto € 3.25 (valido 3 giorni)

MUSEO NAZIONALE DI PALAZZO MANSI

Potranno accedere al Museo massimo 12 persone contemporaneamente con visite accompagnate.

Prima visita 8.30, visite successive ogni ora a partire dalle 9 (ultimo ingresso ore 18.00).

Non è necessaria la prenotazione.

biglietto intero € 4.00 - ridotto € 2.00

biglietto cumulativo col Museo nazionale di Villa Guinigi intero € 6.50 – ridotto € 3.25 (valido 3 giorni)