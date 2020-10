Cultura e spettacolo



Puccini e la Sua Lucca Festival: confermato certificato d'eccellenza

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:20

Viator, il maggiore rivenditore online nel mondo di biglietti per attrazioni, spettacoli ed attività museali, conferma anche per il 2020 al Puccini e la sua Lucca Festival il certificato di eccellenza per l'alta qualità del prodotto offerto. Un risultato prestigioso, che è stato conseguito anche in virtù dell'enorme quantità di recensioni positive rilasciate da parte dei clienti, insieme appunto al giudizio sul valore della proposta turistico - culturale. Un traguardo, questo, reso possibile grazie al lavoro intensamente portato avanti nei difficili mesi in cui l'attività dell'unica manifestazione permanente dedicata alla figura del Maestro è stata ridotta, per la situazione nota.



"Una notizia - commenta il presidente e direttore artistico del Festival, Andrea Colombini - che ci riempie di profondissimo orgoglio specie in questo anno difficile, dove però Viator è riuscita a mantenere uno standard di circa il 15% di quello che era il venduto nell'anno precedente. Il badge of excellence è una grande soddisfazione per il nostro Festival: riceviamo un altro premio che significherà una maggiore visibilità per la nostra organizzazione e per la città di Lucca su tutti i siti ed i link di Viator e TripAdvisor (che ha accordi con Viator). Anche in un momento di difficoltà per tutti, il Puccini e la sua Lucca Festival si ribadisce così una grande forza di traino per la città: combattiamo ora per tempi migliori, senza nessuna intenzione di arrenderci".