Riprendono le visite all'ex ospedale psichiatrico di Maggiano

venerdì, 23 ottobre 2020, 11:30

Nel rispetto delle norme anti covid, riprendono con cadenza mensile le visite dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La prima è in programma sabato 31 ottobre.



La Fondazione Mario Tobino apre al pubblico le visite con audio guida. I turni di ingresso alla struttura sono due, con orario: 9:30-11:00 e 11:00-12:30. Ingresso massimo 10 persone a turno.



Prenotazione obbligatoria sul sito web della Fondazione Mario Tobino (www.fondazionemariotobino.it). Alla conferma della prenotazione della visita seguirà il link per scaricare sullo smartphone l'audio guida e ascoltarla nell'ex ospedale di Maggiano in modalità off-line poiché la struttura è priva di wi-fi.



La visita guidata prevede:Un percorso all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico: Giardino della Direzione, Chiostro del pozzo, Chiostro della divisione femminile, Chiostro della divisione maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica, per ripercorrere le fasi del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo.



Un percorso Espositivo presso Casa Medici sede della Fondazione. Il Percorso Espositivo comprende: la visita alle due Stanzette del

medico-scrittore Mario Tobino, e la visita dell'Itinerario espositivo Stanze con vista sull'Umanità che ripercorre la storia della psichiatria dall'800 fino ai giorni nostri attraverso una ricca collezione di strumentazione medico scientifica.