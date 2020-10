Secondo appuntamento per il programma di conferenze della Fondazione Ragghianti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:30

Torna la XVI edizione di LuBeC, Lucca Beni Culturali, l'incontro internazionale dedicato al mondo della cultura, della tecnologia e del turismo al Real Collegio l'8 e il 9 ottobre

domenica, 4 ottobre 2020, 12:45

"Boy Meets Gun" si aggiudica due riconoscimenti: i premi della giuria popolare e della giuria universitaria. Si aggiudica il premio di Lucca 48, il cortometraggio "ventiseisettembre2020" del team I Beati Poli

sabato, 3 ottobre 2020, 14:00

Due documentari, due storie di migrazioni, dalla Toscana in America, ricostruite e raccontate al Lucca Film Festival e Europa Cinema, domani, 4 ottobre, in programma all'ultima giornata del festival al cinema Centrale alle 15

sabato, 3 ottobre 2020, 10:24

Dopo il grande successo dell'incontro con Fabrizio Plessi si conclude domenica 4 ottobre, presso Palazzo delle Esposizioni, la Quinta edizione di Over The Real - Festival Internazionale di Videoarte, in co-produzione ed all'interno del programma del Lucca Film Festival - Europa Cinema

sabato, 3 ottobre 2020, 09:58

Sarà il regista danese Thomas Vinterberg, la star del cinema internazionale, ospite dell'ultima giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, domenica 4 ottobre, al cinema Centrale con un doppio appuntamento

sabato, 3 ottobre 2020, 09:04

In occasione della Domenica di Carta 2020, iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Archivio di Stato di Lucca propone una esposizione dedicata al pittore e architetto lucchese Giuseppe Lunardi