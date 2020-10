Cultura e spettacolo



Si presenta il libro "La Terra salvata dagli alberi" alla biblioteca Agorà

mercoledì, 7 ottobre 2020, 11:48

Associazione Talea e Fridays for Future Lucca hanno donato negli scorsi mesi alla Biblioteca Agorà una selezione di libri sui temi di Clima e Ambiente. Questo perchè le due associazioni sono fortemente convinte che diffondere cultura su temi, quali la crisi climatica e ambientale, sia fondamentale per far acquisire alla comunità la consapevolezza necessaria per essere sempre più sensibili al comportamento ecologico che è un prerequisito fondamentale per vivere entro i limiti ambientali e in uno scenario di sviluppo sostenibile.

I libri sono disponibili al prestito ed è possibile consultare l'effettiva disponibilità in biblioteca ed eventualmente effettuarne la prenotazione sul sito internet della biblioteca.

Da Ottobre in collaborazione con la biblioteca Associazione Talea e Fridays for Future Lucca organizzeranno incontri con autori e un gruppo di lettura su tematiche ambientali.

Per maggiori informazioni e per essere informato sui prossimi incontri www.associazionetalea.com/libri-incontri

Il primo incontro sarà venerdì 09 ottobre alle ore 17.30. Presentazione del libro "La Terra salvata dagli alberi" Saranno presenti gli autori Prof.Francesco Ferrini e Dott.Ludovico del Vecchio.

Il cambiamento climatico di origine antropica sta devastando il pianeta: un dato ormai impossibile da ignorare. Un professore di Arboricoltura, Francesco Ferrini, e uno scrittore di "green thriller", Ludovico Del Vecchio, uniscono le forze per raccontare l'alleato più prezioso nella lotta per sopravvivere a noi stessi: l'albero, compagno silenzioso dell'umanità, la cui storia precede e affianca la nostra. La Terra salvata dagli alberi spazia dagli aspetti scientifici (l'evoluzione delle specie, la distribuzione sulla superficie terrestre, l'intrinseca capacità di arrestare la catastrofe climatica) a quelli sociali (il contributo dei parchi e dei giardini nel favorire una pacifica convivenza tra cittadini), psicologici (i benefici del verde sulla mente) e culturali (come continua fonte di ispirazione artistica), per arrivare alle azioni virtuose quanto improrogabili che dovremmo adottare come collettività e come individui. Una guida preziosa per la creazione di una governance sia locale che internazionale nella gestione del verde urbano, con un invito rivolto a ciascuno di noi a intraprendere da subito una gentile "resistenza verde".

Per gli attuali protocolli covid19 la prenotazione è obbligatoria chiamando la biblioteca Agorà giovedì 8 ottobre dalle ore 14 alle ore 19 e venerdì 9 ottobre dalle ore 9 alle ore 14 allo 0583 445716 oppure mandando una mail a info@associazionetalea.com