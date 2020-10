Cultura e spettacolo



"Sui Passi di Puccini" organizza un nuovo concerto

venerdì, 9 ottobre 2020, 11:41

Domenica 11 ottobre, alle ore 17.30, l'associazione musicale Sui Passi di Puccini organizza un nuovo concerto nella chiesa di San Jacopo Apostolo a S. Macario in Piano. Saranno eseguiti brani di musica lirica dalle opere di Mozart, Bellini, Donizetti, Puccini, Verdi e il Soliloquio dall'opera il Dubbio del compositore viareggino Luigi Nicolini in prima esecuzione assoluta. Gli interpreti saranno Serena Suffredini soprano, Gioia Pucci soprano, Niccolò Bartolini tenore, Carlo Vitacolonna baritono, Vincenzo Richetta basso. Al pianoforte si alterneranno Maria Gioia Lastraioli, Emmanuele Perna, Niccolò Bartolini. Per il rispetto delle norme anticovid vi invitiamo a prenotare al numero WhatsApp 3293676132. Obbligatoria la mascherina. Vi aspettiamo numerosi come sempre.