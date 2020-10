Sui passi di Puccini...

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:18

Nuovo appuntamento per il programma di conferenze della Fondazione Ragghianti. Giovedì 15 ottobre, ore 17.45. Incontro dedicato all’attività di Raffaello con la studiosa Vittoria Garibaldi

domenica, 11 ottobre 2020, 22:59

L’ultimo libro di Rossano Ercolini, "Il Bivio - Manifesto per la rivoluzione ecologica" edito da Baldini+Castoldi, è stato presentato in anteprima venerdì 9 ottobre presso il complesso di San Micheletto a Lucca

sabato, 10 ottobre 2020, 20:26

Presentato questo pomeriggio dal prof. Umberto Sereni presso la Libreria Ubik di Lucca, alla presenza degli autori, un romanzo dal tono scanzonato ma verosimile nei contenuti

sabato, 10 ottobre 2020, 19:35

Si intitola "La memoria del bello" la nuova mostra inaugurata questo pomeriggio presso la casermetta di San Donato dove ha sede il Museo della Zecca

sabato, 10 ottobre 2020, 12:49

Alla casermetta di San Pietro è stata inaugurata la mostra "Cinquant'anni della nostra storia" per celebrare - come evoca il titolo dell'esposizione - le attività della Compagnia dei Balestrieri che ha sede nell'omonimo baluardo

sabato, 10 ottobre 2020, 10:30

Il nuovo appuntamento per la presentazione dei corsi e dell'offerta didattica complessiva per il 2020/2021 è previsto per sabato 17 ottobre alle 16,30 alla sede dell'Accademia, in via del Ponte Guasperini n. 103