Visita guidata nei luoghi del cinema a Lucca

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:27

La prima italiana di "Anja - Real_Love_Girl" di Paolo Martini e Pablo Benedetti, è l'evento speciale della settima giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, giovedì 1° ottobre, al cinema Astra, alle ore 21, alla presenza dei registi.

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:24

La Biblioteca della Scuola IMT inaugura la sua Fase 3 e torna ad essere accessibile anche al pubblico esterno. Dal 1° ottobre, infatti, sarà possibile tornare a frequentare le sale lettura in piazza San Ponziano, in tutta sicurezza grazie alle misure messe in atto a seguito della pandemia

mercoledì, 30 settembre 2020, 08:08

Tante piazze, una sola comunità", il concerto simultaneo di orchestre giovanili che coinvolge 50 città italiane e che l'ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) ha organizzato per giovedì 1 ottobre in occasione della giornata europea delle Fondazioni

martedì, 29 settembre 2020, 17:50

"La realtà virtuale ti costringe a che fare i conti con te stesso. E' uno spettacolo provocatorio che ci mette in discussione come pubblico"

martedì, 29 settembre 2020, 17:43

All'interno del festival il programma di formazione è trasversale e accompagnerà le scuole e i docenti nella storia del cinema italiano e internazionale con ospiti, lezioni e proiezioni

martedì, 29 settembre 2020, 14:58

Il 5 ottobre 2020, a partire dalle ore 10.00, si terrà la prima giornata del convegno Dante nella Toscana occidentale: tra Lucca e Sarzana (1306-1308), promosso da docenti dell’Università di Pisa, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, presso il cui Auditorium (Via San Micheletto 2 -...