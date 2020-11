Cultura e spettacolo



Attività di orientamento all’Isi Machiavelli di Lucca

domenica, 29 novembre 2020, 10:41

L'Istituto ha il piacere di invitare le alunne e gli alunni delle scuole secondarie di I grado con le proprie famiglie a partecipare a due sabati di Scuola Aperta, che si svolgeranno sabato 5 dicembre 2020 e sabato 9 gennaio 2021 secondo il seguente orario:



ore 10:30-12:00 Istituto Professionale ‘Civitali' - Indirizzi: Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e Industria e Artigianato per il Made in Italy (Abbigliamento e Moda)

ore 15:00-16:30 Liceo Classico ‘Machiavelli’

ore 16:30-18:00 Liceo delle Scienze Umane ‘Paladini’ (anche per l’opzione Economico-Sociale)



E' stato inoltre predisposto, a partire dal 23 novembre, degli sportelli settimanali per mettersi ancor più a disposizione delle famiglie e rispondere meglio alle loro domande:



Istituto Professionale ‘Civitali' - ogni lunedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00

Liceo Classico ‘Machiavelli’ - ogni martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Liceo delle Scienze Umane ‘Paladini’- ogni martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00



Tutti gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Meet. Gli studenti e le famiglie dovranno inviare una mail di prenotazione all’indirizzo della scuola che interessa



orientamento.civitali@isimachiavelli.com

orientamento.classico@isimachiavelli.com

orientamento.paladini@isimachiavelli.com



e riceveranno, poco prima dell’inizio della riunione, il link per l’accesso.