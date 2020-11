Cinque grandi protagonisti della cultura internazionale diventano soci onorari dell'AML

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 12 novembre 2020, 17:49

L'assessore Ragghianti: "Di vitale importanza mantenere contatti culturali vivaci e stimolanti. La biblioteca civica svolge un ruolo centrale in questo contesto"

giovedì, 12 novembre 2020, 11:34

A tutt'oggi, a causa del riacuirsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con le compagnie impegnate rispettivamente per gli spettacoli "Il lago dei cigni" (programmato il 19 marzo 2020) e "Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde" (programmato il 7 aprile 2020), non è stato possibile prendere impegni contrattuali per...

mercoledì, 11 novembre 2020, 11:34

Due giorni interamente dedicati agli Ac/Dc allo Sky Stone & Songs di Lucca. La Sony Music, infatti, ha ancora una volta scelto il negozio lucchese tra i pochissimi in Italia – una ventina in tutto – per la vendita in anteprima del nuovo e attesissimo album della band australiana, 'Power...

venerdì, 6 novembre 2020, 18:59

Si intitola “La disparità di genere nel nostro paese: le cause, gli effetti, le prospettive” ed è un incontro “virtuale”, aperto a tutta la cittadinanza, con la sociologa Chiara Saraceno. L’appuntamento è per sabato 7 novembre, dalle 9.30 alle 11.

venerdì, 6 novembre 2020, 12:59

Sabato 7 novembre alle 7.40 su Rai Tre andrà in onda uno servizio di alcuni minuti con le immagini degli incontri del 26° festival LuccAutori, che si svolto ad ottobre a Lucca

venerdì, 6 novembre 2020, 08:21

Prima i cinema e i teatri, ora lo stop è arrivato anche per mostre e musei. E' quanto emerso dall'ultimo Dpcm firmato dal presidente Giuseppe Conte in data 3 novembre e in vigore da oggi fino al 3 dicembre