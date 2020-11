Concorso "Artigianato e Scuola": i vincitori

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 24 novembre 2020, 15:31

Una conferenza sulla storia del galletto segnavento della basilica di San Frediano e la visita "virtuale" alla Cattedrale di San Martino nei 950 anni della sua fondazione

martedì, 24 novembre 2020, 10:51

Un successo da oltre 12 mila spettatori in 9 puntate: lo streaming dei concerti del Puccini e la sua Lucca International Festival racconta una macchina della cultura che non si ferma - unicum in Italia - anche in una fase complessa come quella che stiamo vivendo

lunedì, 23 novembre 2020, 13:29

Il 20 novembre si è concluso il ciclo di incontri online “Le ombre del lavoro sfruttato – Il lavoro invisibile nella Provincia di Lucca” promosso dal Ce.I.S Gruppo “Giovani e Comunità” in collaborazione con il “Gruppo Liberamente” del Liceo Scientifico “A. Vallisneri”

venerdì, 20 novembre 2020, 12:41

Non una ripartenza, ma una vera e propria rinascita. Il turismo richiede un cambio di paradigmi, questo è quanto è emerso dai numerosi interventi al Meet Tourism Lucca, il meeting internazionale per la scoperta e la valorizzazione dei percorsi culturali e delle destinazioni di eccellenza europee

venerdì, 20 novembre 2020, 10:04

Anticipato dai due singoli "Tempesta" e "I'm Afraid" usciti rispettivamente il 13 aprile ed il 17 novembre, esce domani l'album di debutto del cantautore lucchese Domenico Bruno, in arte Dominic

martedì, 17 novembre 2020, 19:13

Auguri ai due cantanti rap Mirko Moriconi e Maria Giulia Ceragioli, (ambedue di Lucca), dei quali il 20 novembre occasione del primo anniversario della loro storia d'amore, uscirà il videoclip dove si esibiranno per la prima volta in coppia con il brano "Il cielo nella stanza", di cui è autore...