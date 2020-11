Corso Webinar organizzato dall’Ordine dei Medici su "Covid-19 Experience Web"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:40

Tra le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato nella notte fra il 3 e il 4 novembre, c’è la chiusura delle mostre e dei musei

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:38

A causa degli sviluppi del virus Covid-19, quest’anno non si svolgerà la quinta edizione di Lucca Art Fair, fiera di arte moderna e contemporanea prevista per la fine di novembre al Real Collegio di Lucca

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:26

Verdi, Puccini, Beethoven, Donizetti e molto altro per la decima edizione di Cori in concerto, realizzata in assenza di pubblico e trasmessa in diretta televisiva

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:00

Sospese le visite guidate gratuite all’Oratorio degli Angeli Custodi e alla Chiesa di San Francesco: la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, promotrice dell’iniziativa, nel rispetto delle prescrizioni anti-pandemia introdotte dal nuovo DPCM, infatti, ha dovuto annullare il calendario di tour previsti per tutto il mese di novembre

mercoledì, 4 novembre 2020, 11:17

Il Puccini e la sua Lucca Festival non si arrende. Nonostante lo scarsissimo trattamento riservato dal comune di Lucca, con il bando Vivi Lucca. Il Festival aveva infatti presentato un grande progetto di manifestazioni che andava dal 29 novembre (data della morte di Giacomo Puccini) al 31 di gennaio

mercoledì, 4 novembre 2020, 10:46

Amos Bertolacci, professore di Storia della Filosofia Medievale della Scuola IMT Alti Studi Lucca, è tra i dieci vincitori di Falling Walls 2020 per la categoria scienze umane e sociali