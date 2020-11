Cultura e spettacolo



Lucca Art Fair, annullata l’edizione 2020

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:38

A causa degli sviluppi del virus Covid-19, quest’anno non si svolgerà la quinta edizione di Lucca Art Fair, fiera di arte moderna e contemporanea prevista per la fine di novembre al Real Collegio di Lucca.



“Il lavoro compiuto finora – commenta il direttore, Paolo Batoni – verrà prossimamente convertito in una nuova piattaforma online, ideata appositamente per l’evento. In questo senso, attraverso questa nuova avventura digitale, nei prossimi mesi non mancherà il nostro sostegno alle gallerie e ai collezionisti che hanno sempre creduto nella fiera”. La prossima edizione fisica di Lucca Art Fair sarà riprogrammata per il 2021.

Per informazioni sulla fiera: www.luccaartfair.com