MAI: venerdì terminano le iscrizioni al master in musica applicata all'immagine

lunedì, 16 novembre 2020, 15:05

Scadono questo venerdì 20 novembre le iscrizioni ai master Master MAI organizzato dall'Istituto Boccherini e da Celsius e diretto da Gianpaolo Mazzoli.

MAI è il primo master in Italia in musica applicata all'immagine; è dedicato alla composizione musicale, teatrale, cinematografica, televisiva, radiofonica e multimediale in genere e prevede 420 ore di lezione frontale e a distanza.



Il master è annuale e prevede attività formative per 60 crediti (Crediti Formativi Accademici) suddivisi in 40 CFA di attività didattica frontale in aula e online, esercitazioni e seminari, 12 CFA di stage presso enti e aziende convenzionate, 8 CFA di tesi finale. Per iscriversi bisogna essere in possesso di un diploma di Laurea.

Nonostante l'anno difficile, e grazie alla possibilità di seguire a distanza, per il 2020/2021 il master MAI, come il MaDAMM, ha registrato un aumento del 50% del numero delle domande di iscrizione. L'inizio delle lezioni per i 2 percorsi è previsto per il 30 novembre 2020.



Per entrambi i Master si prevedono 21 borse di studio da 3000 euro a parziale copertura del costo del corso e 2 alloggi gratuiti per studenti fuori sede, messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Master MAI (musica applicata all'immagine) offre competenze rispetto alla realizzazione della componente musicale nell'ambito di produzioni teatrali, cinematografiche, di audiovisivi e multimediali, strumenti metodologici e critici, nonché conoscenze pratiche del funzionamento della strumentazione tecnologica.

Per informazioni e iscrizioni: federica.cherici@celsius.lucca.it - www.madammlucca.it; simona.godini@celsius.lucca.it - www.mastermailucca.it; Celsius 0583/469729