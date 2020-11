Open day: l'ITE "F. Carrara" sfida la pandemia e presenta la propria scuola

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 24 novembre 2020, 15:31

Una conferenza sulla storia del galletto segnavento della basilica di San Frediano e la visita "virtuale" alla Cattedrale di San Martino nei 950 anni della sua fondazione

martedì, 24 novembre 2020, 15:13

Ecco gli elenchi dei premiati della XL^ edizione del Concorso "Artigianato e Scuola". La mostra si svolge nei locali adiacenti la sede della Confartigianato di Lucca Viale Castracani Trav. IV ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00...

martedì, 24 novembre 2020, 10:51

Un successo da oltre 12 mila spettatori in 9 puntate: lo streaming dei concerti del Puccini e la sua Lucca International Festival racconta una macchina della cultura che non si ferma - unicum in Italia - anche in una fase complessa come quella che stiamo vivendo

lunedì, 23 novembre 2020, 13:29

Il 20 novembre si è concluso il ciclo di incontri online “Le ombre del lavoro sfruttato – Il lavoro invisibile nella Provincia di Lucca” promosso dal Ce.I.S Gruppo “Giovani e Comunità” in collaborazione con il “Gruppo Liberamente” del Liceo Scientifico “A. Vallisneri”

venerdì, 20 novembre 2020, 12:41

Non una ripartenza, ma una vera e propria rinascita. Il turismo richiede un cambio di paradigmi, questo è quanto è emerso dai numerosi interventi al Meet Tourism Lucca, il meeting internazionale per la scoperta e la valorizzazione dei percorsi culturali e delle destinazioni di eccellenza europee

venerdì, 20 novembre 2020, 10:04

Anticipato dai due singoli "Tempesta" e "I'm Afraid" usciti rispettivamente il 13 aprile ed il 17 novembre, esce domani l'album di debutto del cantautore lucchese Domenico Bruno, in arte Dominic