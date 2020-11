Speciale LuccAutori su Rai Tre Toscana

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 6 novembre 2020, 08:21

Prima i cinema e i teatri, ora lo stop è arrivato anche per mostre e musei. E' quanto emerso dall'ultimo Dpcm firmato dal presidente Giuseppe Conte in data 3 novembre e in vigore da oggi fino al 3 dicembre

giovedì, 5 novembre 2020, 13:17

Chiude il Museo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana con sede a Palazzo Ducale, a Lucca, che era riuscito ad aprire poco tempo fa in virtù dell'adeguamento alle normative vigenti

mercoledì, 4 novembre 2020, 16:30

Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS -CoV-2 e della malattia COVID-19: il Palazzo delle Esposizioni di Lucca sospende le iniziative dal 5 novembre al 3 dicembre, come da DPCM del 4 novembre 2020

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:40

Tra le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato nella notte fra il 3 e il 4 novembre, c’è la chiusura delle mostre e dei musei

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:38

A causa degli sviluppi del virus Covid-19, quest’anno non si svolgerà la quinta edizione di Lucca Art Fair, fiera di arte moderna e contemporanea prevista per la fine di novembre al Real Collegio di Lucca

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:26

Verdi, Puccini, Beethoven, Donizetti e molto altro per la decima edizione di Cori in concerto, realizzata in assenza di pubblico e trasmessa in diretta televisiva