Calendario 2021 per celebrare Dante Alighieri il più grande letterato di tutti i tempi

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:18

L'Accademia Lucchese Teresa Bandettini, nota per svolgere a Lucca corsi rivolti all'insegnamento e alla diffusione della composizione dei versi in rima, privilegiando il canto in ottava e tutto l'ambito riguardante l'improvvisazione poetica, ha pubblicato il Calendario 2021 celebrando Dante Alighieri il più grande letterato di tutti i tempi e il 2021 saranno molteplici le iniziative in tutto il mondo per ricordarlo a 700 anni dalla sua scomparsa.

L'Accademia che ha sede in piazza S. Francesco, aprendosi ad esperienze di artisti come alcuni poeti della Maremma e di pittori come l'abruzzese Andrea Del Monte, ha valorizzato i vari livelli di apprendimento, conseguito durante i corsi, dedicando Ottave e Decime a figure leggendarie o reali create da Dante Alighieri.

Le composizioni raccolte e riportate nel calendario narrano in versi ciò che è stato reso immortale dal Sommo Vate che da 700 anni se ne è andato, scomparendo tra i misteri di quel mondo ultraterreno creato dalla sua genialità. Tramite i sintetici commenti di Mauro Chechi e i versi di Ilda, Rita, Manuela, Giordano, Leonardo, Gildo, Francesco, Stefano, Fabio, Giuseppe, Manola, Rosalba, vengono presentati dodici personaggi ripresi dalle straordinarie e suggestive terzine dantesche. Composizioni e immagini essenziali, semplici e sobrie richiamano alla mente il frutto di una cultura che si eleva ai più alti livelli del panorama artistico universale, una Comedìa che Giovanni Boccaccio chiamò Divina.

Il calendario, che è in distribuzione già da ottobre, secondo programma stabilito al momento della realizzazione, doveva essere presentato al pubblico e agli organi di stampa, in un contesto adeguato, ma a causa del ritorno pandemico, non è stato possibile procedere nell'intento, per cui confidiamo in una cortese pubblicazione della notizia nella cronaca di Lucca del vs. quotidiano on line. Chi poi è interessato ad avere come ricordo questo calendario, molto particolare, per informazioni, modalità di prenotazione, pagamento e consegna è pregato di contattare Gildo al tel. 3333537943 o alla e mail sono@gildodeifantardi.it....il costo del calendario è stabilito in € 10,00 (Dieci) Oppure contatto diretto p.sso il mercato p.le Don Baroni il mercoledi e il sabato alla postazione da cantastorie.