Fondazione Bml, progetto con le scuole per conoscere Domenico Maselli

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:20

Il Concerto di Capodanno è tra gli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico del Teatro del Giglio, che il 1° gennaio ha sempre affollato la sala del teatro per salutare in musica il nuovo anno

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:19

martedì, 29 dicembre 2020, 15:53

Oltre 280mila visualizzazioni dei concerti in streaming realizzati dal 2 novembre fino ad oggi, una media di 9 mila visualizzazioni per ogni esibizione e decine di migliaia di Like: i numeri raccolti dal Puccini e la sua Lucca International Festival raccontano senza mezzi termini una storia di successo

martedì, 29 dicembre 2020, 12:22

Ci sarà anche un po' di Lucca al Giffoni Film Festival, il più importante festival internazionale di cinema per ragazzi e famiglie che coinvolge come pubblico, ogni anno, oltre 400.000 persone in Italia e all'estero

martedì, 29 dicembre 2020, 11:15

Scoprire digitalmente da ogni angolo del mondo i siti napoleonici di Lucca. Questo è lo scopo del progetto 'Gritaccess' che rientra nel programma di cooperazione interreg Italia-Francia Marittimo e che ha portato Provincia e Comune di Lucca a siglare un accordo per la realizzazione di un tour virtuale

giovedì, 24 dicembre 2020, 19:59

Sei imperdibili appuntamenti sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Puccini Museum - #chiusimanonfermi