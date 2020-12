Cultura e spettacolo



I concerti della Filarmonica Luporini a Natale in TV

mercoledì, 23 dicembre 2020, 13:53

Natale in musica con la Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro. L’appuntamento è per il 25 dicembre, ore 18.40, su TVL (canale 11 del digitale terrestre) per una trasmissione che proporrà alcune tra le più emozionati esibizioni della Filarmonica nei concerti di Natale che si sono svolti al Teatro del Giglio e, negli ultimi anni, nella Chiesa di San Francesco.

In questo strano 2020, infatti, non si è tenuto, per ovvie ragioni, il tradizionale concerto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ma comunque attraverso il piccolo schermo sarà possibile rinnovare la tradizione ripercorrendo grandi brani della storia della musica attraverso le interpretazioni di artisti di primo piano.

Sarà infatti l’occasione per ascoltare nuovamente la versione dell’immortale “Imagine” proposta nel 2009 da Cheryl Porter, le musiche di Ennio Morricone ‘intrecciate’ all’inconfondibile timbro di Amii Stewart, o Ivana Spagna sulle note della commovente “Halleluja” di Leonard Cohen.

Una proposta musicale completata dall’esibizione di Antonella Ruggiero e dal “Cantique de Nöel”, che nel 2019 ha incantato tutto il San Francesco, per definire il programma di un pomeriggio di Natale ricordando momenti di grande musica, in attesa di viverne di nuovi pienamente, in serenità, seduti l’uno accanto all’altro.

La trasmissione andrà in onda il 25 dicembre, ore 18.40, su TVL (canale 11 del digitale terrestre) e in replica il 26 dicembre alle ore 13.00.