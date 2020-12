Il rapper lucchese Mirko Moriconi dedica un brano a medici, infermieri e volontari

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 5 dicembre 2020, 16:47

Andrea Colombini è stato intervistato dalla Fondazione Herbert Von Karajan in occasione dello special su Giacomo Puccini che la Fondazione medesima ha dedicato al Maestro lucchese e a Karajan in quanto suo interprete, nel periodo tra il 24 ed il 29 di novembre 2020 (anniversario della morte del genio lucchese)

venerdì, 4 dicembre 2020, 19:30

Venerdì 4 dicembre, presso la sala riunioni dell'Associazione si è svolta la prima parte della premiazione dei vincitori della XL edizione del Concorso Artigianato e Scuola all'interno della quale sono stati premiati i ragazzi di alcune scuole superiori (i ragazzi delle altre scuole verranno venerdì 11 e venerdì 18 dicembre)

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:18

La Fondazione Ragghianti partecipa alla 16^ "Giornata del Contemporaneo", la grande manifestazione promossa da AMACI, l’Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, offrendo la possibilità di visitare virtualmente la doppia mostra L’avventura dell’arte nuova | anni 60-80 Cioni Carpi | Gianni Melotti curata da Angela Madesani e da Paolo Emilio Antognoli

mercoledì, 2 dicembre 2020, 16:45

“XXI Ars Nova – How I met Puccini” è un format totalmente nuovo che reinterpreta lo streaming combinando la serie TV educativa con il recital dal vivo, ripercorrendo i dieci titoli del catalogo pucciniano, da Le Villi a Turandot, con appuntamenti da 45 minuti ciascuno, programmati a cadenza bisettimanale da...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 10:41

Un altro prestigioso riconoscimento per Giada Lettieri. Questa volta, la giovane ricercatrice del Molecular Mind Laboratory (MoMi Lab) della Scuola IMT vince il Premio SIPF Junior 2020 della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (SIPF)

mercoledì, 2 dicembre 2020, 10:02

Il Centro per la Cultura e il Dialogo dell’Arcidiocesi di Lucca ha reso possibile l’uscita del libro di Giovanni Macchia «Il Tornasole. Una singolare esperienza di giornalismo studentesco» (reperibile alla Cooperativa fra il Clero, in via dell’arcivescovato a Lucca 31; tel. 0583491518)