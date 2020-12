Omaggio a Giacomo Puccini nel giorno dell'anniversario della nascita

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 22 dicembre 2020, 19:07

Natale, tempo di libri e quest'anno la lettura è uno dei passatempi preferiti durante il lockdown: il libro pare che stia vivendo un periodo di grande successo: se poi, l'acquisto del libro è anche legato ad una iniziativa charity, si sposa perfettamente la cultura con il fine sociale

martedì, 22 dicembre 2020, 17:50

La biblioteca civica Agorà promuove Agorà del futuro, l’avviso per la selezione di argonauti e cercatori di nuovi mondi possibili, un percorso aperto per elaborare progetti di diffusione del libro e della lettura

domenica, 20 dicembre 2020, 20:36

Per le librerie sono stati anni difficili e il 2020 si prospettava migliore grazie all’emanazione della Legge per la promozione e il sostegno della lettura a febbraio. Invece è arrivato il Covid e anche i librai, come molte altre categorie di imprenditori, si sono dovuti reinventare

sabato, 19 dicembre 2020, 21:08

Gina Truglio, della Libreria Ubik, assieme a Talitha Ciancarella di Lucca Libri, due libraie con molte passioni in comuni, tra cui quella di presentare libri, organizzare incontri, hanno oggi pomeriggio presentato su Facebook un libro che parla delle donne e della loro capacità rivoluzionaria assieme all’autrice Beatrice Venezi

sabato, 19 dicembre 2020, 13:58

Saranno le note del pianoforte Steinway&Sons appartenuto al Maestro e conservato nel Museo Casa Natale in piazza Cittadella, a celebrare il compleanno di Giacomo Puccini, che qui nacque il 22 dicembre

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:51

Domani sabato 19 dicembre alle ore 18.30 in diretta streaming sulla pagina della Libreria Ubik Lucca, Beatrice Venezi presenterà il suo ultimo libro "Le Sorelle di Mozart" ed. Utet, sarà intervistata da Gina Truglio della Libreria Ubik e da Talitha Ciancarella di LuccaLibri