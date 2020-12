Cultura e spettacolo



Puccini e la sua Lucca: record di visualizzazioni per i concerti online

martedì, 29 dicembre 2020, 15:53

Oltre 280mila visualizzazioni dei concerti in streaming realizzati dal 2 novembre fino ad oggi, una media di 9 mila visualizzazioni per ogni esibizione e decine di migliaia di Like: i numeri raccolti dal Puccini e la sua Lucca International Festival raccontano senza mezzi termini una storia di successo. L'iniziativa da record legata agli streaming proseguirà tutti i giorni fino al 2 gennaio, sulla pagina Fb del Festival.



Intanto, nel pomeriggio di domani (30 dicembre), in occasione del trigesimo dalla scomparsa di Renata Borselli Colombini - presidentessa onoraria del Festival - il Puccini e la sua Lucca proporrà uno streaming speciale alle 15 e, in coda allo stesso, una speciale sorpresa da parte delle Cornamuse delle Guardie Scozzesi: il Capitano Ross McCrindle, Cornamusa Maggiore principale dell'esercito britannico, ha infatti registrato due brani in onore e in memoria di Renata, che conosceva personalmente. Il primo si intitola "The flowers of the forest", il lamento tradizionale delle Scots Guards per i caduti, mentre il secondo sarà la Marcia reggimentale delle Guardie scozzesi (la celebre "Highland laddie").



Non poteva mancare, nella densa programmazione del Festival, la consueta attenzione nei confronti della notte di San Silvestro e del Capodanno 2021. Il 31 dicembre ecco dunque lo streaming delle 15, al quale si aggiungerà - alle 22 - per il pubblico lucchese, la registrazione integrale in video del concerto di fine anno al Teatro del Giglio del 2015: "Un modo - commenta Andrea Colombini, che del Festival è Presidente e direttore artistico - per far sì che molti spettatori che quest'anno non hanno potuto godere della grande musica dal vivo ci sentano vicini, festeggiando virtualmente con noi nel nome di Giacomo Puccini e della grande musica". Il concerto vede l'esibizione dell'Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta da Colombini, con le Cornamuse delle Scots Guards in qualità di ospiti speciali. Un grande spettacolo dunque, che verrà proposto in prima visione assoluta.



Non finisce qui: l'Orchestra Filarmonica di Lucca e Andrea Colombini saranno presenti virtualmente sia il 31 dicembre che il 1 gennaio nelle altre location dove, tradizionalmente, da 20 anni a questa parte veniva svolto il concerto. In questo senso, ecco dunque un'esibizione a La Spezia, grazie alla collaborazione con la società dei concerti di La Spezia (fondata nel lontano 1845 ed ancora oggi una delle più prestigiose entità in questo settore a livello nazionale): Colombini ha sempre aperto per loro la stagione dei concerti, ogni 31 dicembre, fin dal 1998. Quest'anno la Società dei concerti di La Spezia metterà in onda sui suoi social e sul suo canale You Tube il grande concerto di Capodanno svoltosi lì nel 2013. Discorso analogo per Grosseto: grazie alla collaborazione con il Comune, il 1 gennaio verrà messo in onda il concerto registrato il 1 gennaio 2018 al Teatro degli Industri, con l'Orchestra Sinfonica di Grosseto e Andrea Colombini.



"Una presenza virtuale - conclude Colombini - che porta Lucca a stretto contatto con le altre realtà principali della Toscana e oltre, sempre nel nome di Puccini e della grande musica. Tutto questo - precisa - sempre a livello gratuito e grazie al sostegno dei nostri sponsor principali: la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini e Pro Music di Marco Banti".