Puccini Museum aderisce all'iniziativa Piccoli Musei Narranti con "Giacomo Puccini, non solo musica. Le passioni di un compositore internazionale"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 23 dicembre 2020, 20:56

Quest’anno la Rassegna “Questione di...Stili” curata dal musicologo Renzo Cresti sarà inserita nella manifestazione Natale e Capodanno 2020 a Lucca organizzata dal Comune di Lucca

mercoledì, 23 dicembre 2020, 13:53

Natale in musica con la Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro. L’appuntamento è per il 25 dicembre, ore 18.40, su TVL (canale 11 del digitale terrestre) per una trasmissione che proporrà alcune tra le più emozionati esibizioni della Filarmonica nei concerti di Natale che si sono svolti al Teatro del...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:34

Il Puccini e la sua Lucca Festival ed il Club La Bohème omaggiano il Maestro Giacomo Puccini nel 162 anniversario dalla nascita. Ad aprile ecco il concorso "Voci nuove Giacomo Puccini"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 08:31

ieri mattina la Fondazione Giacomo Puccini ha reso omaggio a Giacomo Puccini nel giorno del 162° anniversario dalla nascita con un mazzo di fiori deposto sulla statua del Maestro che si trova in Piazza Cittadella, di fronte alla casa natale

martedì, 22 dicembre 2020, 19:07

Natale, tempo di libri e quest'anno la lettura è uno dei passatempi preferiti durante il lockdown: il libro pare che stia vivendo un periodo di grande successo: se poi, l'acquisto del libro è anche legato ad una iniziativa charity, si sposa perfettamente la cultura con il fine sociale

martedì, 22 dicembre 2020, 17:50

La biblioteca civica Agorà promuove Agorà del futuro, l’avviso per la selezione di argonauti e cercatori di nuovi mondi possibili, un percorso aperto per elaborare progetti di diffusione del libro e della lettura