"Questioni di testa": i racconti di Giulio Natali per la Lega del Filo d'Oro

martedì, 22 dicembre 2020, 19:07

Natale, tempo di libri e quest'anno la lettura è uno dei passatempi preferiti durante il lockdown: il libro pare che stia vivendo un periodo di grande successo: se poi, l'acquisto del libro è anche legato ad una iniziativa charity, si sposa perfettamente la cultura con il fine sociale.

Giulio Natali, manager di origine marchigiana e residente a Lucca, per anni ha curato la sua passione, la scrittura, senza pensare a pubblicare le sue opere, perlopiù racconti, fino a che la casa editrice La Gru non ha valutato positivamente i manoscritti e li ha pubblicati: il libro "Questioni di testa", è la raccolta di ventidue racconti che trattano di eventi quotidiani apparentemente banali, vissuti da diversi personaggi, il cui comportamento nei confronti degli eventi ha delle conseguenze sulle loro vite: "La considerazione che lega questi racconti-spiega l'autore. è quella che tramite le piccole cose, ognuno vede la realtà come la mente gliela fa percepire, ci sono tante realtà quanto la mente ne può elaborare".

Tutti i diritti d'autore legati alla vendita del libro, sono interamente devoluti alla Lega del Filo d'Oro, la onlus con sede ad Osimo, nelle Marche, ma che ha ormai da anni, una struttura ramificata in tutta Italia, con l'importante missione di assistere i bambini con gravi handicap.Il libro è attualmente acquistabile online sul sito della casa editrice La Gru https://www.edizionilagru.com/catarsi/248-questioni-di-testa-9791280204073.html, e da gennaio sarà ordinabile anche tramire altri siti di vendita online.

La copertina del libro è anch'essa un dono prezioso, perchè è stata fatta dal padre dell'autore, Silvio Natali, pittore maceratese molto apprezzato da pubblico e critica, che ha esposto con successo anche al L.U.C.C.A. Museum di Lucca nel 2018 e a Carrara nel 2020.