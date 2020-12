Cultura e spettacolo



Terminata la premiazione della XL edizione del Concorso Artigianato e Scuola

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:18

Venerdì 18 dicembre, presso la sala riunioni dell'Associazione, si è conclusa la premiazione dei vincitori della XL edizione del Concorso Artigianato e Scuola che ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole superiori, medie ed elementari. Gli incontri per la premiazione si sono svolti per tre venerdì consecutivi in modo da limitare l'affluenza all'interno della sede della Confartigianato nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Il Direttore di Confartigianato, Roberto Favilla, la Presidente, Michela Fucile, il Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, il Presidente della Fondazione Banca del Monte, Oriano Landucci ed il Sindaco, Alessandro Tambellini, insieme ad alcuni membri della Commissione Esaminatrice hanno premiato, individualmente, i ragazzi vincitori delle scuole congratulandosi per gli elaborati. Gli alunni, una volta premiati, sono stati invitati a visionare i propri lavori allestiti in una mostra che si trova in un'area della sede dedicata, e che potranno continuare ad essere visionati anche nei prossimi giorni con orario 9 – 13 e 15 – 17 anche da genitori, parenti, semplici cittadini.

Ancora una volta desideriamo ringraziare per i contributi ed il supporto necessari all'organizzazione dell'evento la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte e la Camera di Commercio di Lucca, il Comune di Lucca e l’Associazione “Alice Benvenuti Onlus” che ha messo a disposizione un premio in denaro. La Confartigianato ha invece erogato un premio in denaro alla Scuola Sezione Ospedaliera Meyer di Firenze che ha partecipato con alcuni lavori eseguiti dai piccoli degenti dell’Ospedale.

Il Direttore, Roberto Favilla, ha preannunciato che una volta terminata o quanto meno attenuatasi la fase più critica di questa pandemia (probabilmente la prossima primavera), c'è la volontà di organizzare una celebrazione che evidenzi in modo più fastoso l'importanza di essere giunti alla XL edizione del Concorso Artigianato e Scuola, un Concorso che dal 1981 rappresenta il fiore all'occhiello di Confartigianato Imprese Lucca e che ha permesso di avvicinare due mondi apparentemente lontani, quello della scuola e quello del lavoro.