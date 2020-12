Cultura e spettacolo



Ubik, Beatrice Venezi presenta il suo ultimo libro in streaming

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:51

Domani sabato 19 dicembre alle ore 18.30 in diretta streaming sulla pagina della Libreria Ubik Lucca, Beatrice Venezi presenterà il suo ultimo libro "Le Sorelle di Mozart" ed. Utet, sarà intervistata da Gina Truglio della Libreria Ubik e da Talitha Ciancarella di LuccaLibri.



"Questa è la storia di alcune donne uniche. Musiciste geniali. Compositrici innovative. Interpreti sublimi. Donne uniche capaci di emergere in un mondo che avrebbe fatto volentieri a meno di loro. Che le ha considerate inadatte, sfrontate, scandalose, incapaci. Questa è la storia di alcune donne uniche, in un mondo di uomini".



Un libro forte e potente, scritto da una Donna unica. Vi aspettiamo.