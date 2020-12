Cultura e spettacolo



Una mattinata dedicata all’informazione sulla sclerosi multipla

venerdì, 11 dicembre 2020, 09:13

Il Convegno “Sclerosi Multipla, COVID e vaccini” sarà aperto a tutta la cittadinanza, collegandosi al profilo Facebook di AISM Firenze (@aismSezioneFirenze) sabato 12 dicembre ore 10.30, e sarà un importante appuntamento di informazione e confronto interamente dedicato a conoscere la sclerosi multipla, malattia tra le più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto i giovani e le donne. Sul territorio nazionale vengono diagnosticati 3.400 nuovi casi ogni anno.

Il convegno è organizzato dal Coordinamento Regionale AISM Toscana (in collaborazione con Regione Toscana - progetto approvato con d.d.r. 19683/19) e si svolgerà interamente online, in diretta streaming sul canale Facebook della sezione AISM di Firenze, il 12 dicembre 2020 dalle ore 10.30, e sarà possibile accedervi anche senza avere un account Facebook (e senza registrazione o prenotazione), cliccando sul seguente link: https://www.facebook.com/aismSezioneFirenze/posts/1684451661728515

Il video dell’evento rimarrà a disposizione anche in seguito, per future consultazioni, sempre al medesimo indirizzo web.

Interverranno il dott. Pasquale Palumbo (Direttore Neurologia Ospedale “Santo Stefano”di Prato, AUSL Toscana centro) rispetto all’emergenza COVID-19 nell’area centro della Toscana, la prof.ssa Maria Pia Amato (Direttore SOD Riabilitazione Neurologica, AOU Careggi) sul tema “La gestione della SM durante l’emergenza COVID” ed il prof. Luca Massacesi (Direttore SOD Neurologia 2, AOU Careggi) con un intervento incentrato sul tema “Le vaccinazioni nella SM”.

In questo periodo di emergenza sanitaria nazionale, legato all’epidemia da COVID-19 è importante continuare, com’è nella missione di AISM, a diffondere un’informazione qualificata ed attendibile, con il contributo di importanti ed affermati specialisti. Questo evento informativo darà modo a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla di approfondire tematiche importanti ed attuali che verranno affrontate.

La sclerosi multipla (SM) in Italia colpisce oggi oltre 126.000 persone e di queste circa 7600 nella nostra regione.

Cronica, imprevedibile, spesso invalidante, colpisce una persona ogni 4 ore e viene diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni, nel periodo della vita più ricco di progetti per il futuro, anche se esistono casi in età successiva e casi di SM pediatrica, più raramente in bambini sotto i 10 anni. Le cause della sclerosi multipla sono ancora sconosciute, probabilmente legate a una combinazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali. A oggi non esiste una cura definitiva per questa malattia.