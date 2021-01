Cultura e spettacolo



Attività di orientamento all’ISI Machiavelli di Lucca

giovedì, 7 gennaio 2021, 22:01

LICEO CLASSICO N. MACHIAVELLI

Il Liceo Classico 'N. Machiavelli' sorge nella prestigiosa sede di Palazzo Lucchesini, nel centro storico di Lucca, e, nella vita culturale della città, costituisce da duecento anni un punto di riferimento costante: nella sua lunga storia, iniziata nel 1819 sotto Maria Luisa di Borbone, ha visto formarsi dentro le sue aule generazioni di scienziati, letterati e politici, nonché figure di intellettuali di levatura nazionale.



Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale e nel mondo contemporaneo.



Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.

LICEO SCIENZE UMANE PALADINI

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Gli studenti sviluppano le competenze necessarie per cogliere la complessità dei processi formativi, mediante gli apporti specifici della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica e imparano a decifrare i modelli teorici e politici di convivenza, assieme alle loro ragioni storiche, filosofiche e sociali.



OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE



L'opzione Economico-Sociale fornisce competenze avanzate per conoscere i metodi delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche. I diplomati sono avviati a comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) di cui l'uomo dispone e a utilizzare le prospettive filosofiche, storiche e sociali nella comprensione delle interdipendenze tra fenomeni locali e regionali, nazionali e globali.

ISTITUTO PROFESSIONALE M. CIVITALI

Presenta 2 indirizzi di studi:

Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale

Industria e Artigianato per il Made in Italy

Il diplomato in Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale progetta, organizza e attua interventi volti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli e gruppi, per favorire e sostenere il benessere e la salute delle persone e della comunità. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della loro vita, accompagnandole nell'attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e territoriali.

l diplomato in Industria e Artigianato per il Made in Italy interviene nei processi di lavorazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi all'ideazione , progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, con riferimento anche alle produzioni tipiche locali . Le sue competenze professionali forniscono adeguate capacità decisionali , spirito di iniziativa e di orientamento, anche nella prospettiv adell'esercizio di attività autonome .

E’ presente anche un corso serale per l’indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale LICEO

CALENDARIO ATTIVITA’ DI OPEN DAY su prenotazione on line

LICEO CLASSICO "MACHIAVELLI"

SABATO 09/01 - DALLE 15.00 ALLE 16.30►

ISTITUTO PROFESSIONALE "CIVITALI"

SABATO 09/01 - DALLE 15.00 ALLE 16.30►

LICEO SCIENZE UMANE "PALADINI"

SABATO 09/01 - DALLE 16.30 ALLE 18.00►

Sul sito della Scuola modalità e link per partecipare

https://www.istitutomachiavelli.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/80-generale/6136-orientamento-scuole-medie-iscrizioni-a-s-2021-2022