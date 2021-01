Cultura e spettacolo



Concerto in diretta streaming di Stefano Nottoli

lunedì, 4 gennaio 2021, 10:58

In collaborazione con Lucca Libri Caffè letterario di Lucca, viene organizzato un concerto in diretta streaming che sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Stefano Nottoli, il giorno 6 gennaio alle ore 18.



Nottoli si esibirà direttamente da Lucca Libri Caffè Letterario il quale ha messo a disposizione il suo spazio dedicato ai concerti che in questi mesi è rimasto in attesa, in cui il tempo si è sospeso. Ma questo spazio è ancora vivo perché impregnato delle anime che vi sono passate, ci sono le attese per un treno in partenza, c'è l'odore del profumo di caffè o delle pagine dei libri letti ai tavoli, c'è il suono dei concerti passati e il silenzio degli abbracci.

"In questa attesa impieghiamo il tempo cercando di regalare momenti di spensieratezza e di auspicio, come la Befana che arriva e porta i dolci per il nuovo anno, per il tempo che verrà".

link dell'evento facebook: https://bit.ly/3ndQdF0