Cultura e spettacolo



Giornata della memoria, tre pietre d’inciampo all’Isi Machiavelli

martedì, 26 gennaio 2021, 13:45

Mercoledì 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria l’ISI Machiavelli di Lucca promuove una importante iniziativa per non dimenticare le vittime di una delle pagine più atroci della nostra storia.



In ciascuna delle tre scuole dell’istituto verrà posta una Pietra d’inciampo: una nel cortile del Liceo Classico N. Machiavelli, una all’ingresso dell’I.P. Civitali e una all’ingresso del Liceo delle Scienze Umane.



L’iniziativa prende spunto dall’opera dell’artista tedesco Gunter Deming che dal 1992 ha dato l’avvio alla collocazione delle Pietre d’inciampo, per invitare tutti a fermarsi, a riflettere e a conservare la memoria storica.



La cerimonia commemorativa inizierà alle ore 8.20 presso il Liceo Paladini con i saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Cristina Pettorini, a una rappresentanza di studenti . Dopo la lettura di un brano di Primo Levi tratto dal romanzo Se questo è un uomo, da parte di una studentessa, la Dirigente scolastica procederà allo scoprimento della pietra di ottone fissata sul suolo della scuola. Alle ore 9.30 la cerimonia si ripeterà davanti all’ingresso dell’I.P. Civitali e alle ore 11.15 al Liceo Classico.

Le tre Pietre d’inciampo rappresentano un inciampo ideale, un’occasione quotidiana di riflessione perché, come si legge in ciascuna pietra, “ Se dimenticare è impossibile, ricordare è necessario” Primo Levi.